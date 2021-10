Hareide nektar å oppheve krav om helseattest for eldre sjåførar: – Opp til den nye regjeringa

innenriks

– Oppmodinga frå Stortinget om å oppheve dette frå 1. august var ikkje mogleg å møte fordi viktige faglege vurderingar mangla. No har eg fått desse, og for meg er saka klar: Eg fjernar ikkje kravet om obligatorisk helseattest, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I februar fekk SV støtte frå Ap og Frp til forslaget sitt om kravet om å skrote kravet om helseattest for eldre sjåførar.

I dag er kravet at alle over 80 år som skal køyre bil, må gå gjennom ei helseundersøking hos legen for å avgjere om dei framleis er skikka til å køyre.

– Eit viktig verkemiddel

– Det skal vere trygt å ferdast i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførarar er eit viktig verkemiddel for å sikre at dei med førarrett er trygge sjåførar, seier Hareide.

Som ei oppfølging av vedtaket frå februar, vart Statens vegvesen og Helsedirektoratet i april bedne om å greie ut moglege konsekvensane av å fjerne kravet om obligatorisk aldersbestemd helseattest og å vurdere moglege alternative tiltak. Samferdselsministeren fekk rapporten 1. oktober.

– Opp til den nye regjeringa

I rapporten skriv Vegvesenet at det blir rekna som sannsynleg at det vil innebere ein auka trafikktryggleiksmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemd helseattest. Dei presiserer likevel at det er utfordrande å måle effekten av obligatorisk helseattest for eldre.

Dei meiner òg at det ikkje finst alternative ordningar som i same grad som obligatorisk aldersbestemd helseattest, er eigna til å fange opp dei som ikkje oppfyller helsekrava.

– Eg oppfattar rapporten som ei sterk fagleg tilråding om å behalde kravet om helseattest. Derfor ønskjer eg ikkje å fjerne det, av omsyn til trafikktryggleiken. Det vil vere opp til den nye regjeringa å ta stilling til korleis dette skal følgjast opp vidare, seier Hareide.

(©NPK)