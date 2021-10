Hareide ber KrF kjempe for dagens abortlov

innenriks

Den tidlegare KrF-leiaren meiner stemma til partiet kan bli svært viktig når den nye regjeringa greier ut liberalisering av abortlova, skriv Vårt Land.

– Då trur eg at det å behalde den lova som ligg der, bør vere eit utgangspunkt for KrF, seier Hareide.

Han understrekar at han ikkje ønskjer å endre dagens abortlov, og trur veldig mange vil heie på KrF i kampen mot ei utviding.

Hareide er òg kontant på at partiet bør droppe Frp som samarbeidspartnar.

– No har vi prøvd. Og resultatet er veldig behageleg. For no seier sjølv Frp «aldri meir».

Hareide sat som partileiar for Kristeleg Folkeparti frå 2011 til 2019, men gjekk av då partiet mot ønsket hans gjekk inn for deltaking i Erna Solbergs regjering. Han har likevel sete som samferdselsminister i den regjeringa sidan januar 2020. No ønskjer han å bli sjøfartsdirektør.

(©NPK)