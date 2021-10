Håpar på E6-opning i Oppdal onsdag

innenriks

Det vil bli gjennomført ei synfaring onsdag morgon, og viss steinmassane framleis er stabile, håpar ein på opning innan klokka 09.00, skriv Adresseavisen.

Gjennom tysdagen har det vorte sleppt totalt 20.000 liter vatn over rasområdet for å skape trykk slik at lause steinar ramlar ned. Det har gitt resultat.

– Slik som det ser ut no, er massane stabile, og det har ikkje ramla ned noko meir, seier kontrollingeniør Terje Engstrøm i Statens vegvesen.

E6 mellom Oslo og Trondheim over Drivdalen, rundt tre kilometer nord for Kongsvoll i Oppdal kommune, vart stengt etter eit ras søndag morgon. Politiet tilrår omkøyring på riksveg 3 gjennom Østerdalen.

(©NPK)