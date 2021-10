FHI vil forske på om blødingar har samanheng med koronavaksinasjon

innenriks

Legemiddelverket har hittil fått meldingar frå nesten 1.300 kvinner om menstruasjonsforstyrringar og uventa underlivsblødingar etter at dei har vorte vaksinerte mot covid-19, skriv Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) synest dette talet er så høgt at dei ønskjer å sjå nærare på samanhengen. No er rundt 60.000 kvinner med i ei undersøking der målet er å finne svar på dette.

Prosjektleiar og lege Lill-Iren Schou Trogstad ved FHI understrekar at dei per i dag ikkje har nokon kunnskap om eller grunn til å tru at biverknader kan innverke på fruktbarheit eller at det er ein samanheng mellom vaksinen og nedsett fertilitet.

– Men denne store undersøkinga vil gi oss kunnskap om betydninga av vaksinasjon for blødingsforstyrringar og om moglege konsekvensar på kort og lang sikt, seier Trogstad.

Fordi blødingar òg er funne hos kvinner etter overgangsalder, er desse inkluderte i studiane. Aldersspennet i undersøkinga er derfor frå tenåringar til 80-åringar.

