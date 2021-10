Vikarprest nektar å jobbe med kvinnelege kollegaer

innenriks

Prest Vidar Nes Mygland vart nyleg tilsett som vikarprest i Ørskog i tre månader. No har utsegner han kom med i lokalavisa Bygdebladet og til Sunnmørsposten vekt reaksjonar, fortel NRK.

Til Bygdebladet sa Mygland at han meiner kvinner ikkje kan vere prestar, og til Sunnmørsposten sa han at han ikkje vil halde gudstenester med kvinnelege kollegaer.

No seier biskop Ingeborg Midttøme i Møre bispedømme at dette kan få konsekvensar for presten.

– Han har ingen særavtale som gjer at han kan velje å ikkje samarbeide med kvinnelege prestar, seier ho til NRK, og stadfestar at det kan ende opp med at han må slutte i vikariatet.

Ho opplyser at ho har hatt ein lang telefonsamtale med han om saka.

Mygland sjølv seier til NRK at han ikkje vil kommentere saka før han har snakka meir med biskopen.

