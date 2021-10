Vedum: Bruker den tida vi treng

innenriks

Vedum dobbeltparkerte på Hurdalsjøen Hotell litt etter klokka 9. Han kom seint etter å ha køyrt dottera si til skulen.

Sp-leiaren seier han har pakka klede for å bli på Hurdalsjøen heile veka.

– Vi jobbar grundig og godt med alle saker, og bruker den tida vi treng. Men det er bra framdrift, seier Vedum.

Han seier det er mange saker Ap og Sp er samde om, men legg til at det òg finst vanskelegare saker.

– Det er alltid sånn at det er nokre saker ein bruker meir tid på. Men no skal vi berre jobbe. Det er eit felles ansvar både for Sp og Ap å få til ei bra plattform, seier Vedum.

Han peikar på utjamning av sosiale forskjellar og det å utvikle alle delar av landet som saker der Ap og Sp er samde. Rovdyr trekkjer han fram som ei av sakene dei bruker tid på.

– Men vi er ikkje ferdige med noko før vi er ferdige med alt, legg han til.

