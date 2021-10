Minst 290 skademeldingar etter uvêret i Sør-Noreg

innenriks

If seier dei har fått 140 skademeldingar knytt til privatbustader etter regn, vind, flaum og overvatn på Austlandet og Sørlandet sidan fredag.

– Det har vore stor geografisk spreiing i skadane. Mange har fått vatn inn i kjellaren, men det har òg vore ein god del som har meldt inn vanninntrengning via taket, skriv kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i ei pressemelding.

Det har òg vorte vass-skadar på bedrifter og butikkar. If slår fast at det for tidleg å seie noko om kor store skadane er i kroner og øre, men det er «helt klart at det dreier seg om mange millioner».

Gjensidige opplyser at dei i helga sende ut rekordmange 150.000 uvêrsvarsel på SMS til kundane sine. Dei har fått inn 150 skademeldingar, og dei klart fleste dreier seg om vass-skadar på Austlandet, i tillegg til nokre vindskadar spreidd rundt i Sør-Noreg og på Vestlandet.

– Vi ventar at det kjem fleire skadar dei neste dagane, men så langt ser det ut til at det totalt sett har gått bra, spesielt med tanke på at så store delar av landet har fått kjenne på naturkreftene. Det ser ut til at vi står stormen av denne gongen òg, seier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Heller ikkje dei har førebels noko overslag slag på kor store verdiar det dreier seg om totalt sett.

(©NPK)