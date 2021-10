Krigsminne-skog vart hoggen ved ei misforståing

innenriks

Skogen i Ullensaker kommune vart hoggen for eit år sidan. Det skapte kraftige reaksjonar blant etterkommarar og i lokalmiljøet. Forsvarsdepartementet oppretta ein kommisjon som skulle avdekkje kva som gjekk gale. No har konklusjonen komme, melder TV 2.

Ifølgje kanalen kjem det fram at kommunikasjonsproblem mellom oppdragsgivaren Forsvarsbygg og forvaltaren som skulle gjennomføre hogsten, var avgjerande for at heile skogen vart felt.

Kommisjonen understrekar likevel at Forsvarsbygg har hovudansvaret for feilen som vart gjord.

Forsvarsbygg har tidlegare beklaga og akseptert eit førelegg på 100.000 kroner.

(©NPK)