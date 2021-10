Kraftig auke i søknader til Kulturminnefondet

innenriks

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet seier det kan vere mange årsaker til auken og ei samansett forklaring.

Han viser til at fondet har jobba for å gjere ordninga betre kjent og enklare å søkje på. Samtidig trur han òg ytre faktorar har påverka søknadstala, og viser til at nye digitale samarbeidsflater har akselerert på grunn av pandemien.

– Det er derfor nærliggjande at pandemien har vore ei medverkande årsak til utviklinga. Samtidig kan òg regionreforma, med overføring av fleire oppgåver på kulturmiljøfeltet til fylka, ha medverka til den auka søknadsmengda, seier Bjørgen.

Kulturminnefondet har i år 136 millionar kroner, som er ein rekordstor pott til utdeling.

Det har kome flest søknader frå Vestland og Innlandet, med høvesvis 261 og 262. Desse har òg fått mest av potten – prosjekt i Vestland har fått 15,4 millionar kroner, medan prosjekt i Innlandet har fått 13,4 millionar.

Totalt er 93,9 millionar kroner av potten delt ut gjennom tilsegn.

