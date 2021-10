Koronaen gav kraftig auke i fjellhyttesalet

innenriks

Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå, som har samanlikna perioden frå 1. juli 2020 til 30. juni 2021 med tilsvarande periode året før.

Omsetninga av brukte hytter auka med 55 prosent når dei samanlikna dei to periodane. Salet av nye fjellhytter auka med 14 prosent.

Gjennomsnittsprisen for ei brukt fjellhytte omsett i perioden 1. juli 2020–30. juni 2021 var 2,2 millionar kroner, medan gjennomsnittsprisen for ei ny fjellhytte var 4,2 millionar kroner. I snitt auka prisane på brukte hytter med 9 prosent mellom dei to periodane.

Salet av fritidsbustader auka med 44 prosent i heile landet sett under eitt. For sjøhytter var veksten på 41 prosent og for skoghytter 37 prosent.

