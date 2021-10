Halve Noreg har gitt kvarandre ein klem etter gjenopninga

innenriks

I undersøkinga Norsk koronamonitor svarer 48 prosent at dei den siste veka har gitt ein klem til nokon som ikkje bur i eigen husstand. Blant dei yngre under 30 år svarer 58 prosent det same.

– Noreg opplever for tida klemmerekord under pandemien. Men med tanke på at det meste no er lov, er det kanskje meir oppsiktsvekkjande at halve Noreg droppar å klemme på kvarandre, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Sist veke oppgav 21 prosent av dei spurde at dei kjende seg einsame for tida som følgje av pandemien.

Dette er ein nedgang på 4 prosentpoeng frå veka før Noreg opna opp.

