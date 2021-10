Geologar undersøkjer bygard med sprekkar i Bergen – mange evakuerte

innenriks

Fleire bygardar i Vestre Torggaten vart evakuerte tidlegare på dagen, men like etter klokka 18 kunne bebuarane i eitt av nabohusene flytte tilbake.

Eigaren av huset, Anne Brit Reigstad, seier til Bergens Tidende at det bur tre personar der. Ei synfaring i bygget måndag førte til at politiet vart varsla.

– Det var i dag ei omfattande synfaring, der både kommune og forsikringsselskap var med. Då oppdaga ein at det var rørsle i ein mur mellom to hus, seier Reigstad til avisa.

Ved 18-tida opplyste politiet at ein geolog/geofysikar straks skal undersøkje bygget, og at evakueringa og sperringane blir halde oppe.

Det går føre seg gravearbeid i kjellaren på nabohuset, og politiet fryktar at dette kan ha ført til svakheiter i huset.

– Det har komme sprekkar i huset. Vi mistenkjer at det er teikn på at det har sige i samband med gravearbeid, seier innsatsleiar Stian Myrseth i politiet til Bergensavisen.

Også brannvesenet er bekymra.

– Vi gjer oss klare for at det verste kan skje og fryktar at huset kan rase, seier innsatsleiar i brannvesenet, Jan Aase til avisa.

(©NPK)