Dagfinn Høybråten åtvarar mot tredje dose til friske personar

innenriks

Høybråten, som nettopp er tilbake frå eit besøk i Mali i Vest-Afrika, har ein klar bodskap frå vaksinekoordinatoren i landet, skriv VG.

– Det eg fekk vite, var at folk ønskjer vaksinar, helsevesenet er klare til å setje dosane, men dei har ingen vaksinar å gi, seier han til avisa.

I Mali har berre 2,1 prosent av befolkning vorte vaksinert.

– Årsaka til at fattige land ikkje får tilgang til vaksinar no, er at stadig fleire rike land gir friske ein tredje dose som «booster», samtidig som helsepersonell i afrikanske land er uvaksinerte, seier Høybråten.

Han åtvarar mot at viruset kan mutere og slå tilbake som ein bumerang viss Noreg, Europa og USA set seg sjølv først.

