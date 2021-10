Torghatten-sjefen trekkjer seg

innenriks

Olsen er i dag er direktør for sjøsegmentet i Torghatten.

– Det er ingen dramatikk i dette, og det har lenge vore kjent for eigarar og styret at eg ville fråtre når eigarskiftet og transformasjonen av Torghatten var gjennomført, seier Roger Granheim og legg til at han har hatt ei fantastisk tid i selskapet.

Olsen blir tilsett rundt 1. november.

– Eg takkar for tilliten frå styret og ser fram til å vidareutvikle eit allereie grunnsolid selskap saman med eigarar, styrte og alle dyktige kollegaer, seier han.

