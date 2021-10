Tono fjernar gratis-unntak for strøymde gudstenester

innenriks

Opphavleg kostar det 300 kroner for å strøyme ei gudsteneste med musikk. Sidan januar i år har Tono gjort unntak for kyrkjer, for at dei skulle nå ut til folk trass restriksjonane til pandemien.

Opphøyret til fritaket kjem av gjenopninga av samfunnet. For tida frå 1. oktober ber Tono forsamlingar som ønskjer å sende gudstenester med musikk på nett om å inngå ordinær avtale med dei.

– At koronafritaket stansar no, var varsla i god tid og er i tråd med den linja som Tono har lagt seg på dei siste månadene: Digital formidling skal vere gratis når folk ikkje får lov til å samlast, seier kommunikasjonsdirektør Trygve Jordheim i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder.

