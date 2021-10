To varetektsfengsla i fire veker etter skyting på Lademoen

innenriks

Ein mann og ei kvinne, begge i 50-åra, vart arrestert i saka torsdag kveld. Dei deltok i fengslingsmøtet via videolink fordi dei kan ha korona, ifølgje Adresseavisen.

– Begge vart varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. To av vekene er i isolasjon, seier aktor, politiadvokat Mette Kollstrøm, til NTB.

Nektar straffskuld

Ho meinte det ville vere fare for bevisøydelegging om dei to slapp fri, og fekk medhaldet til retten i det. Dei to sikta nektar straffskuld, og begge har varsla at dei vil anke rettsavgjerda. Forsvararen til kvinna seier ho nektar for å ha noko med saka å gjere.

– Ho meiner ho har alibi for tidspunktet skytinga skjedde. Ho har akseptert fengsling i ei veke for at politiet skal kunne sjekke ut alibiet og få svar på krutslamprøver, seier forsvararen hennar, advokat Christian Wiig til Adressa.

– Kriminelt miljø

Det var i 2-30-tida natt til torsdag at politiet fekk melding om at ein mann var skoten på Lademoen i Trondheim. Nokon timar seinare vart først ein mann og ei kvinne arrestert i nærleiken, sikta for medverknad. Seinare same kveld vart endå ein mann og ei kvinne arrestert og sikta i saka. Det var desse to som fredag vart framstilt for fengsling.

Alle dei involverte i saka tilhøyrer eit kriminelt miljø, ifølgje politiet, og dei kjenner alle kvarandre. Mannen i 40-åra som vart skoten, vart ikkje livstruande skadd. Han har forklart seg for politiet og peikt ut dei han meiner står bak.

– Vi byrjar å danne oss eit bilete av hendingsgangen, basert på fornærmedes forklaring. Men no etterforskar vi vidare, og hentar inn mellom anna digitale og tekniske bevis og følgjer opp vitneforklaringar, seier Kollstrøm.

Politiet vil ikkje svare på kva slags våpen som vart brukt i skytinga, eller om dei har kontroll på våpenet.

(©NPK)