Tidlegare advokat dømt for underslag av 100 millionar

TV 2 melder at mannen vart dømd fredag. Saka gjekk som ei tilståingssak, sidan den tidlegare advokaten erkjende alle forhold.

Advokaten, som tidlegare var busett i Moss, erkjende å ha overført pengane til bedriftskontoen sin ved å lage fiktive fakturaer og ved å forfalske klientkontoutskrifter.

Den feilaktige bokføringa vart ifølgje Økokrim gjort for å dekkje over pågåande underslag av klientar. Lovbrota har ifølgje dommen funne stad over ein periode på sju år.

I dommen heiter det at underslaget blir rekna som særleg grovt mellom anna fordi det er gjort ved brot på«den særlige tillit som følger med tiltaltes stilling, virksomhet og oppdrag.»

– Det er ei alvorleg sak, både fordi det er snakk om betydelege beløp, men òg fordi vi meiner tiltalte har brote med den særlege tilliten som følgjer med stillinga han hadde som advokat, seier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Mannen mistar òg retten til å verke som advokat på ubestemd tid, og retten til å drive sjølvstendig næringsverksemd i fem år.

