Statsforvaltaren krev sikrare lagring av olje på Jan Mayen

Vi har varsla pålegg til Forsvarsbygg for å få på plass betre tryggleik mot forureining, opplyser Statsforvaltaren.

Det var under ei synfaring på Jan Mayen i august at det vart avdekt at tanklagring og oppbevaring av oljeprodukt på øya ikkje er tilfredsstillande.

Sjølv om tankanlegget ved Olonkinbyen er i god stand, tilfredsstiller det ikkje dei krava som gjeld for tanklagring på Fastlands-Noreg i dag, skriv Statsforvaltaren.

Her er det mellom anna krav om oppsamlingsarrangement og ei rekkje tiltak for å førebyggje akutt forureining.

Mellom anna var fleire mindre tankar og behaldarar lagra slik at søl og lekkasjar ville gå rett i grunnen. Det vart òg observert lekkasje frå ein behaldar, som openbert hadde gått føre seg over noko tid.

