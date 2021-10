Politiet undersøkjer fleire DNA-spor i Tengs-saka

innenriks

Politiet vil jobbe vidare med DNA-bevisa, og det inneber mellom anna at det blir gjort fleire DNA-undersøkingar, skriv Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet ønskjer ikkje å gå konkret inn på kva dette arbeidet inneber, men presiserer at ingen andre er mistenkte i saka.

– DNA-arbeidet er delvis komplisert og tidkrevjande. Vi ventar at dette vil ta tid, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i pressemeldinga.

Overfor NTB vil ikkje Soma utdjupe kva DNA-undersøkingar dei gjer.

– Vi håpar at vi seinare kan seie meir konkret kva som ligg i dette, seier han.

– Sterk indikasjon

Det er frå tidlegare kjent at politiet har knytt mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995, til saka gjennom DNA-spor. Han nektar for å ha noko med drapet å gjere.

I fengslingsvedtaket frå Gulating lagmannsrett frå midten av september står det at i DNA-analysen som er gjort, harmonerer resultatet med fleire av Y-markørane for sikta.

«Det er en sterk indikasjon på farslinjen og er større enn det som i dag kan uttrykkes ved biostatisk tolkning», står det i rettsavgjerda.

Påtalemakta har òg vist til at den mannlege slektslinja til den sikta på Karmøy på drapstidspunktet var svært avgrensa.

Nytt avhøyr neste veke

Mannen vart arrestert av politiet 1. september, og han vart fengsla 3. september. Torsdag denne veka vart fengslinga forlengd med fire veker.

– Etter arrestasjonen har politiet avhøyrt rundt 30 vitne. Det er mellom anna teke avhøyr av den næraste familien for sikta og personar i den tidlegare og noverande omgangskrinsen hans. Det er i hovudsak vitne som ikkje tidlegare er avhøyrde, seier Soma i pressemeldinga fredag.

Til NTB påpeikar politiadvokaten at vitna til dels forklarer seg om ting som ligg langt tilbake i tid.

– Det kan vere utfordrande å svare detaljert om forhold som ligg langt tilbake i tid. Då må vi òg vurdere kva verdi desse avhøyra har, og kor mykje vekt vi skal leggje på dei, seier han.

Mannen vart avhøyrd på nytt tysdag denne veka. Avhøyret skal etter planen halde fram neste veke, men det er førebels ikkje klart kva dag avhøyret blir.

Gjer nye undersøkingar etter tips

Dei siste fire vekene har politiet òg motteke rundt 100 tips.

– Desse blir fortløpande gjennomgåtte. Fleire av tipsa har gitt grunnlag for etterforsking i form av vitneavhøyr og andre undersøkingar, skriv politiet.

Etter arrestasjonen vart det òg gjennomførte ransakingar der det vart teke beslag i fleire gjenstandar tilhøyrande sikta.

– Dette dreier seg mellom anna om telefon, PC og andre lagringseiningar. Gjennomgangen av innhaldet og digitale kontoar er tidkrevjande, skriv politiet.