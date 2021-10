Politiet rustar seg mot ei ny festhelg

innenriks

Det er ikkje berre politiet som stålset seg for å unngå kaotiske tilstandar til helga. VG skriv at også utelivsbransjen og kommunane er i beredskap.

I Trondheim svima folk av i trengsla for å komme inn på utestader den første gjenopningskvelden. I Oslo var det over 60 meters kø for å komme inn enkelte stader, og på små og store stader rundt i landet var det folkefest, kombinert med kaos, masseslagsmål og amper stemning.

I Oslo rykte politiet ut til 190 oppdrag og samanlikna helga med ei nyttårsaftanfeiring eller 17. mai-feiring i hovudstaden. Denne helga sørgjer politiet for ekstra bemanning.

– Vi ventar mykje folk ute og like stor aktivitet òg denne helga. Det vil seie meir enn normalt. Vi er godt bemanna, førebudd og rusta, seier fungerande stabssjef i Oslo politidistrikt Henrik Hartmann til avisa.

Også i Trondheim riggar politiet seg for ei ny festhelg, i fullt samarbeid med utelivsbransjen og kommunen, som har sørgt for ekstra vektarteneste og fysiske avsperringar.

– Alle storma til byen sist helg for å feire. Det var kaotisk og kunne vorte farleg, seier seksjonsleiar for førebyggjande patrulje i trondheimspolitiet Torkjel Rendal.

(©NPK)