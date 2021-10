No kan toga snart køyre til utlandet igjen

innenriks

Dermed kan nordmenn truleg snart nytte seg av tog til å reise til utlandet. Men det er togselskapa som avgjer når trafikken kan komme i gang, opplyser Jernbanedirektoratet.

Det har ikkje vorte køyrt persontog over grensa sidan pandemien ramma landet i mars 2020.

Normalt går det to daglege avgangar over grensa på Ofotbanen, to over Meråkerbanen, tre over Kongsvingerbanen og fire over Østfoldbanen. Strekningane fordeler seg på selskapa Vy og SJ.

Jernbanedirektoratet legg til at dei òg jobbar med ei vurdering av om det kan setjast i gang nattog frå Oslo til København. Ei oversikt over dette og eit anslag på kva det vil koste vil kjem i november.

(©NPK)