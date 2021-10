Mineryddar frå Norsk Folkehjelp døydde i mineulykke i Irak

innenriks

– Våre tankar og kondolansar går til dei etterlatne i denne vanskelege situasjonen. Vår viktigaste prioritet no er å vareta familien til den avlidne familie på best mogleg måte. Vi samarbeider òg med nasjonale styresmakter om å få klargjort hendingsgangen, seier leiar for humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik i Norsk Folkehjelp i ei pressemelding.

Det er første gong Norsk Folkehjelp er involvert i ei mineryddingsulykke med dødeleg utfall i Irak, sjølv om dei har operert i landet sidan 1995. Organisasjonen har hatt mineryddingsoperasjonar i Anbar-provinsen sidan 2018, for å rydde opp etter Den islamske staten (IS). Organisasjonen lét etter seg seg ei rekkje såkalla improviserte landminer.

– Søk og rydding av improviserte landminer er den aller farlegaste jobben vi gjer sidan berre fantasien set grenser for utløysingsmekanismane av desse, noko som gjer at dei klart skil seg ut frå meir føreseielege fabrikkproduserte landminer, forklarer Breivik.

IS sørgde for storstilt minelegging av områda dei måtte trekkje seg ut av, og minene heimsøkjer framleis alt frå bygningar til bilar, vegar og jorde.

– I tillegg til kartlegging og rydding, gir vi sivilbefolkninga opplæring i korleis dei kan unngå å bli offer for desse livsfarlege installasjonane. Irak er truleg verdas mest minelagde land, og improviserte landminer utgjer ein stor del av den totale mineproblematikken, forklarer mineryddingsleiaren.

(©NPK)