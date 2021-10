Kongsberg sel dronevern verd 830 millionar kroner til amerikanske styrkar

innenriks

Rammeavtalen er verd omtrent 830 millionar kroner, skriv Teknisk Ukeblad.

Det dreier seg om ein såkalla fjernstyrt våpenstasjon (RWS) med 30 millimeter-kanon, som skal leverast som ein del av eit nytt luftvernsystem som blir integrert på køyretøy for marinekorpset. Avtalen er inngått med KDAs dotterselskap Kongsberg Protech Systems USA, som held til i Pennsylvania.

– Det amerikanske marinekorpset satsar stort på nye og moderne løysingar for bakkebasert luftvern. Denne kontrakten er ein viktig milepæl for oss og viser at vi har teknologi og system som kan komme morgondagens utfordringar i møte. Med avansert anti-droneteknologi vil ein auke tryggleiken for bakkestyrkane, seier divisjonsdirektør Pål E Bratlie i Kongsberg Defence & Aerospace.

