Erling Kagge sel Kagge forlag: – Det er ei tid for alt

Erling Kagge starta Kagge Forlag 13. september i 1996. Berre veker etter 25-årsjubileet får forlaget danske JP/Politikens Forlag som hovudeigarar.

Kjøpesummen er ikkje kjend.

– Økonomi er éin ting, publisistisk integritet ein annan. For meg var det siste det viktigaste. JP/Politikens Forlag har vist integritet både når det gjeld verksemda og tilsette sidan grunnlegginga, seier Kagge i ei pressemelding.

I 2002 kjøpte Kagge Forlag J.M. Stenersens Forlag, som er heileigd av Kagge Forlag. Dermed eig JP/Politikens Forlag òg 70 prosent av J.M. Stenersens Forlag.

– Dei perfekte eigarane

Erling Kagge seier dei nye eigarane er den perfekte nye eigaren.

– Vi deler dei same visjonane, og eg har ei sterk oppleving av at vi har hjartet på den same staden. Begge forlag kombinerer det kommersielle drivet med ein ambisjon om å vere premissleverandør i saker som er viktige for samfunnet, seier Kagge. Han legg til at den største forskjellen er skjønnlitteraturen, der JP/Politikens Forlag har satsa målretta gjennom mange år.

– Dei erfaringane skal vi no få nytte og glede av, seier Jorunn Sandsmark, forlagssjef for både Kagge Forlag og J.M. Stenersens Forlag.

– Ei tid for alt

– Eg har tenkt på Kagge forlag natt og dag i 25 år. Eg elskar jobben min, diggar kollegaene mine og er glad i forfattarane. Men den siste tida har eg tenkt at eg bør trappe ned om få år. Det er ei tid for alt, seier Kagge til VG.

Sjølv om Kagge sel livsverket, vil 58-åringen vere involvert i forlaget ei stund framover.

– Eg kjem til å arbeide for fullt som forleggjar og styremedlem fram til 2024. Så får vi sjå kvar haren hoppar, seier Kagge.