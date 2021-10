Det nye Stortinget trer saman

innenriks

Dei siste dagane har både nye og gamle stortingsrepresentantar traska rundt i korridorane på Stortinget – nokre med pappesker fulle av dokument og krimskrams frå kontor som skal tømmast, andre med bagar og trillekofferter på veg inn.

Fredag klokka 13 samlast dei nyvalde representantane i stortingssalen for første gong for formell samankomst og namneopprop.

Samtidig skal det veljast ein fullmaktskomité, slik at prosessen for val av nytt presidentskap kan starte.

Det nye presidentskapet skal formelt veljast når det nye Stortinget blir konstituert laurdag 9. oktober.

Måndag 11. oktober gjennomfører kong Harald den høgtidelege opninga av det nye Stortinget. Så blir forslaget til statsbudsjett for 2022 lagt fram av den avtroppande regjeringa tysdag 12. oktober. Det er venta at statsminister Erna Solberg (H) etter dette formelt vil kunngjere til Stortinget og kongen at ho går av.

Den borgarlege regjeringa vil då halde fram som forretningsministerium inntil ei ny regjering er på plass.

Etter det NTB kjenner til, har Ap-leiar Jonas Gahr Støre sett seg som mål at den nye regjeringa kan tiltre 15. oktober.

(©NPK)