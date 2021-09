Unio ut med kravliste til regjeringsmakkerane Støre og Vedum

innenriks

Unio krev ein plan for å behalde og rekruttere arbeidskraft med høgare utdanning, at høgare utdanning må lønne seg i praksis, og eit godt trepartssamarbeid. I tillegg krev Unio mellom anna at den generelle tilgangen til å tilsetje mellombels innanfor eitt år må ut av arbeidsmiljølova.

Hovudorganisasjonen minner om at det i valkampen vart framheva kor viktig det er å ha tenester nær folk. Unio påpeikar at det i stor grad er yrkesgruppene deira som leverer dei tenestene, anten det er innan utdanning, helse eller politi.

– Det må vere ein hovudjobb for den nye regjeringa og det nye fleirtalet å sørgje for at vi klarer å behalde og rekruttere nok arbeidskraft med høgare utdanning i offentleg sektor, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

– Her forventar vi ein plan frå regjeringa på korleis vi skal sikre nok kvalifisert arbeidskraft med høgare utdanning til å levere det utdanningstilbodet og det helsetilbodet som innbyggjarane med rette fortener, seier ho.

Politisk ansvar

Lied seier at dette er eit politisk ansvar og forventar at regjeringsmakkerane saman med SV tek det ansvaret.

Unio er spesielt bekymra for rekrutteringa av lærarar og sjukepleiarar og den utbreidde bruken av mellombelse stillingar.

– Vi har klare forventningar til at det nye fleirtalet behandlar offentleg sektor betre når det gjeld å verdsetje tilsette med høgare utdanning. Det må lønne seg å ta høgare utdanning. Dei siste lønnsoppgjera og Unio-streikane har vist at det dessverre ikkje er tilfellet, seier Lied.

Heile kravlista

Dette er Unios hovudkrav til den nye regjeringa:

* Arbeidslivet må byggje på heile og faste stillingar. Den generelle tilgangen til å tilsetje mellombels innanfor eitt år må ut av arbeidsmiljølova.

* Arbeidsmiljølova og forskriftene må endrast slik at organisatoriske og psykososiale belastningar kan førebyggjast meir effektivt, og særleg for yrkesutøvarar som jobbar for og med andre menneske.

* Økonomien i kommunane og sjukehusa må styrkjast betrakteleg, og det må i all hovudsak stillast krav om at det blir kunngjort og blir tilsett i heiltidsstillingar i helsesektoren.

* Kutta i samband med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) må stoppast.

* Basisfinansieringa til universitet og høgskular må styrkjast, og vi må ha ein opptrappingsplan på forsking som sikrar at vi når målet om 3 prosent av BNP til forskinga innan 2030.

* Studiestøtta må opp til 1,5 G, og arbeidet med psykisk helse blant studentar må styrkjast betrakteleg.

* Det må innførast fullt frådrag for fagforeiningskontingent.

* Ordninga med særaldersgrenser må vidareførast.

* Det må etablerast eit nasjonalt og uavhengig varslingsombod.

* Det må førast ein offensiv og ambisiøs klimapolitikk i tråd med berekraftsmåla som gjer at vi når målet om halvering av CO2-utsleppa innan 2030.

(©NPK)