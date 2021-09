Staten har drege inn 3,9 milliardar på 5G-frekvensar

innenriks

Dei fire selskapa som gjekk sigrande ut av auksjonen, kjøpte til saman heile den såkalla spektrumsmengda som regjeringa la ut for sal. Medan Ice Communication betaler litt over 500 millionar for sin del, er Telenor det selskapet som må ut med mest. Heile 1,4 milliardar må dei ut med for sin langt større del av nettverket.

Selskapa har gått med på å byggje ut nettet slik at det òg i distrikta skal kunne tilbydast breiband på minst 100 megabit i sekundet (Mbit/s) til både husstandar og bedrifter. Tre av selskapa er gitt ein rabatt på 480 millionar kroner for at breibandet raskt skal byggjast ut.

– Tusenvis av husstandar og verksemder i område der det er svakt grunnlag for kommersiell utbygging, vil no kunne få eit vesentleg betre tilbod gjennom den rekordstore satsinga til regjeringa på nesten ein halv milliard kroner, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Utropsprisen på det samla frekvensområdet var på førehand sett til 1,4 milliardar kroner. Etter ein travel auksjon med 33 bodrundar vart den samla prisen likevel heile 3,8 milliardar.

(©NPK)