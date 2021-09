Støre og Vedum blir møtt av klimademonstrasjon utanfor Stortinget fredag

innenriks

Onsdag vart det kjent at SV trekte seg frå regjeringssonderingane med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Fleire uttrykte i ettertid skuffelse over at SV ikkje fekk gjennomslag for sin miljø- og klimapolitikk i sonderingane med dei to andre partia.

– Senterpartiet og Arbeidarpartiet avslører seg som endå ei fossilgrå regjering når dei nektar å rikke seg bort frå oljeavhengnaden. Vi krev klimahandling, og det må Ap og Sp framleis ha med seg til forhandlingsbordet, sjølv om SV er ute, seier nestleiar Lea Justine Nesheim i Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Demonstrasjonen vil finne stad på Eidsvolls plass utanfor Stortinget og vil starte klokka 12. Det skjer i samband med at det nye Stortinget samlast for første gong.

Desse organisasjonane stiller seg bak demonstrasjonen: Fridays For Future Noreg, Raud Ungdom, Spire, Changemaker Noreg, XR ung, KM Global, World Saving Hustle, Noereh, Sosialistisk Ungdom, Grøn Ungdom, Miljøagentane, Greenpeace Norge, Naturvernforbundet

