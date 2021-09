Slutt på koronareiseråd

innenriks

Utanriksdepartementet opplyser at det no er slutt på reiseråd som er utskrivne berre på grunn av smittesituasjon.

Men skulle situasjonen endre seg, kan det bli aktuelt å utskrive nye reiseråd til land der pandemien skaper så store utfordringar at reiser blir frårådd.

– Sjølv om det globale reiserådet no blir avvikla, er det viktig å hugse på at pandemien ikkje er over. Mange land har framleis innreiserestriksjonar, relativt høge smittetal og strenge smitteverntiltak. Skal du ut og reise, må du setje deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøkje, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ho minner samtidig på om at styresmaktene aldri kan garantere for at ei reise er heilt trygg å gjennomføre, og at folk sjølv er ansvarlege for å sjekke innreisevilkår og status for pandemien i landet dei vil besøkje. Sjekk òg at du har gyldig reiseforsikring og kva han dekkjer, tipsar ho.

– Det er mange land som ikkje er tilbake til ein normaltilstand, men vi er glad for at det er mogleg å reise meir no. Som alltid oppmodar vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, anten via regjeringa.no eller appen «Reiseklar», seier Søreide.

Framleis rår UD frå reiser til rundt 50 land og område. Dette er basert på tryggingssituasjonen i land som er ramma av konflikt eller stader som er ramma av naturkatastrofe.

