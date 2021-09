Noregs siste kolgruve blir lagt ned

innenriks

– Gruve 7 eksisterer for å levere kol til energiverket i Longyearbyen. Når avtalen om å levere kol til energiverket no er sagt opp, er det ikkje lengre grunnlag for drift av gruva, seier Jan Morten Ertsaas, administrerande direktør i Store Norske i ei pressemelding.

Det var 15. september at Longyearbyen lokalstyre vedtok å leggje ned dagens kolkraftverk innan hausten 2023. Byen skal då gå mellombels over til diesel, før ei permanent, ny fornybar energiløysing skal vere på plass.

25. september blir Noregs siste kolgruve lagt ned.

55 årsverk forsvinn

I dag er det historisk høge prisar på kol, så fram til nedlegginga vil Store Norske, som er eigd av staten, auke produksjonen og eksporten av kol. Trass i dei høge kolprisane er Store Norske avhengig av overføringar frå staten for å dekkje driftsunderskotet.

Nedstenginga fører til at rundt 55 årsverk forsvinn. Svein Jonny Albrigtsen, som er tryggingsinspektør i gruva og leiar av Svalbard Arbeiderparti og LO-Svalbard, reagerer på nedlegginga.

– Eg vil jobbe politisk for å halde fram med gruvedrifta. Det er jo snakk om mange arbeidsplassar. Vi har òg fått signal frå Ap og Sp, som sit i forhandlingar, om å verne arbeidsplassar i Gruve 7, seier Albrigtsen til NRK.

Vil satse på fornybar energi

Store Norske vil heller satse på fornybar energi.

– Ambisjonen vår er å skape nye arbeidsplassar i Longyearbyen innan fornybar energi. Det hastar å få på plass midlar til denne omstillinga, seier Ertsaas i pressemeldinga.

