Mann i 20-åra dømt til ti og eit halvt års fengsel for nettovergrep

Bergens Tidende skriv at mannen i retten innrømde forholda, som gjekk føre seg frå 2018 til 2020. Han forklarte i avhøyr at han hadde chatta med over 100 jenter under 16 år.

Mannen i 20-åra er tidlegare ustraffa. I dommen frå Hordaland tingrett heiter det at han har loge om alderen sin og manipulert dei unge jentene for å få tilsendt nakenbilete og -videoar.

Ifølgje mannen si eiga forklaring fekk han mellom 20 og 30 jenter under 16 år til å gjere seg skuldig i seksuell omgang med seg sjølv. Han antek sjølv at rundt 80 prosent var mellom 8 og 14 år.

Det vart òg teke beslag i ei rekkje overgrepsbilete og -videoar, som viser seksuelle overgrep mot barn og dyr.

– Dette er noko av det verste eg har sett i ei rettssak, seier May Britt Løvik, ein av bistandsadvokatane, til Bergens Tidende.

Avisa har ikkje lykkast å få ein kommentar frå advokat Erik Johan Mjell, som forsvarte mannen i tingretten. Aktor Eli Valheim opplyser at dommen på ti og eit halvt år er mildare enn ho bad om, og at det er opp til statsadvokaten om dommen skal ankast.

