Kulturstreiken fortset med full styrke – forhandlingar torsdag førte ikkje fram

LO meiner arbeidsgivaren har låst seg fast. Streiken har gått føre seg i fire veker.

– Eg er skuffa, men ikkje overraska. Eg har alltid tru på at vi kan finne løysingar i mekling, men denne gongen var eg ikkje særleg optimistisk. Det viste seg dessverre å vere rett analyse, seier Lise Olsen, nestleiar i LO Stat og forhandlingsleiar.

– Spekter og scenekunstmedlemmene våre er både skuffa og overraska over at LO har bestemt seg for å halde fram streiken i teater, orkester og opera, og at det ikkje var mogleg å finne løysing i dagens mekling, seier Spekters administrerande direktør Anne-Kari Bratten.

Fram til meklinga var 556 organiserte i dei tre LO-forbunda Creo, NTL og Fagforbundet tekne ut i streik. I god tid før meklingsmøtet varsla organisasjonane at 249 medlemmer til ville bli tekne ut i ei utviding av streiken frå fredag 1. oktober.

