Jehovas vitner ankar sak om eksklusjon av medlem til Høgsterett

Det er over tre år sidan Jehovas vitner ekskluderte Nygård for seksuell umoral.

Etter å ha lidd nederlag i Follo tingrett, vann ho fram i Borgarting lagmannsrett. Retten konkluderte med at avgjerda frå domsutvalet om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig. Nygård hevdar ho vart utsett for overgrep.

No stadfestar Jehovas vitner til Vårt Land at dei ankar saka til Høgsterett.

Nygård har tilhøyrt Jehovas vitner sidan ho var 16 år gammal. Frå den augneblinken utstøytinga var eit faktum, stansa all kontakt med venner, hennar eigne barn og annan familie i trussamfunnet.

I lagmannsretten vart Jehovas vitner – Ski kyrkjesokn dømt til å dekkje Nygårds sakskostnader på til saman nesten 900.000 kroner. I tillegg vart trussamfunnet dømt til å betale henne 100.000 kroner.

