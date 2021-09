EUs smittekart: No er nesten heile Noreg oransje

innenriks

På det oppdaterte smittekartet frå Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er heile Noreg, med unntak av Viken, oransje. Trøndelag har fram til torsdag vore raudt, men har vorte endra til oransje på det oppdaterte kartet. Oslo har gått frå mørkeraudt til raudt.

Samtidig held store delar av Danmark fram med å vere grøne. Unntaket er områda Sjælland og hovudstaden som blir verande oransje. Samtidig har Danmarks nordlegaste region, Nordjylland, gått frå grønt til oransje.

I Spania er store delar endra frå raudt til oransje. Områda nordvest i landet har derimot gått frå oransje til grønt på smittekartet.

EUs smittevernbyrå ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart, men det er ingen automatikk i at konklusjonen blir den same.

FHI oppdaterer fredag kartet sitt, som viser kva land og regionar der det er ekstra koronakrav ved innreise til Noreg. Basert på dette fattar regjeringa ei endeleg avgjerd same dag, før endringane trer i kraft frå måndag.

