18-åring dømt for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

Knivstikkinga skjedde ved Kiwi-butikken i Storgata i Oslo 29. desember i fjor.

Den fornærma skulle kjøpe piller av 18-åringen då det oppstod ei usemje om betalinga. Den fornærma gjekk til angrep på 18-åringen før sistnemnde knivstakk den andre fleire gonger.

Ifølgje den rettsmedisinske sakkunnige uttalen ville mannen ha omkomme om han ikkje fekk livreddande behandling raskt.

18-åringen innrømde under rettssaka i Oslo tingrett at han knivstakk den fornærma, men sa at han berre ville forsvare seg og ikkje drepe mannen.

Fleirtalet av medlemmene av retten meinte at mannen kunne forstå at knivstikka kunne medføre livstruande skadar. Mindretalet, beståande av ein av meddommarane, meinte på si side at 18-åringen berre handla instinktivt for å forsvare seg, og at forsettet berre omfattar grov kroppsskade.

Dommen på tre år og seks månaders fengsel er i tråd med påstanden til aktor.

I retten sa forsvarar Erik Dammen Stoltz at mannen berre handla i nødverje.

– Eg er usamd med fleirtalet i tingretten og samd med mindretalet. Slik dommen er formulert, verkar det som om retten har konstruert skuld i denne saka, seier Stoltz til NTB.

