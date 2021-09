Trondheim innfører tiltak etter festhelg

innenriks

Det vart mellom anna meldt om at fleire svima av i køane utanfor Trondheims utestader då Noreg vart gjenopna. No skal kommunen innføre tiltak som minner om dei ein hadde i helgane før pandemien.

– Politiet og utelivet har beskrive trengsla som ganske kritisk i ein periode, før ein fekk kontroll. Det vart nok opplevd eom ganske dramatisk for dei som stod inneklemde i køane, seier kommunedirektør Morten Wolden til Dagbladets Børsen.

– Helga som kjem blir kanskje den mest krevjande, sidan folk framleis opplever gjenopningsrusen og vil ut for å feire, seier Wolden.

Politiet opplyser at dei var uførebudd på at så mange ville ut så tidleg på kvelden. No blir det laga planar for ein beredskap som minner om helgane før pandemien.

– Det var rimeleg kaotisk og kunne vorte farleg, seier seksjonsleiar for førebyggjande patrulje i Trondheim, Torkjel Rendal

