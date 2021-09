Støre utvidar alfabetet

innenriks

– Ei fleirtalsregjering var det føretrekte alternativet vårt, ei fleirtalsregjering har større handlingsrom, seier Jonas Gahr Støre på pressekonferansen på onsdag omkring regjeringssonderingane på Hurdalssjøen.

Han presiserer vidare at dei tre partia har brukt mykje tid under sonderingane i ein tone som var ærleg, og at SV deretter trekte konklusjonen sin. Under valkampen ville derimot ikkje Støre diskutere ein eventuell plan B dersom SV ikkje ville inn i regjering med Arbeidarpartiet. No ønskjer han å utvide alfabetet.

– No utvidar eg alfabetet og held på med ein plan som byggjer på det fleirtalet Stortinget har fått. Eg meiner retninga vi vil ta for å gjennomføre politikken vår òg ligg til grunn med dette regjeringsprosjektet, seier han.

