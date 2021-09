Støre peika på seg sjølv: – Ambisjonane forlét ikkje Hurdal då Audun drog

innenriks

Arbeidarpartiet og Senterpartiet går no inn i formelle regjeringsforhandlingar etter at SV trekte seg frå sonderingane.

– Eg høyrde Audun seie at for SV var det avgjerande med fordeling, velferd og ambisiøs klimapolitikk. Den ambisjonen forlèt ikkje Hurdal fordi han reiste. Den står her, sa Støre på NTBs spørsmål, og peika på seg sjølv då han og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum hadde pressekonferanse onsdag kveld.

– Det skal vere kjenneteikna for regjeringa, sa Støre.

Vedum sa at det kjem til å bli krevjande forhandlingar.

– Det blir hardt arbeid, men begge parti har eit sterkt ønske og ein positiv inngang, sa Vedum.

(©NPK)