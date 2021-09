Støre: Vil ha eit godt samarbeid med SV framover

innenriks

Ap-leiaren karakteriserer samtalane med SV som gode, tillitsfulle og respektfulle.

– Vi har ein veldig god tone oss imellom, personleg, men også politisk, sa Støre til pressa ved Hurdalsjøen Hotell onsdag.

– Eg veit at vi vil ha eit godt samarbeid framover. Eg har respekt for at dei kom til denne konklusjonen, seier Støre, som samtidig er open om at han håpa på eit anna utfall.

Lysbakken har sagt at SV er opne for å forhandle om ei fleirtalsregjering seinare i fireårsperioden.

– Det er eit håp eg delar om moglegheita skulle by seg. Vi kjem til å ha nær kontakt og samarbeider godt med SV, sa Støre.

(©NPK)