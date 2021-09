Støre: Vedum kravde innleiande avklaringar frå SV

innenriks

Det stadfesta Ap-leiar Jonas Gahr Støre då han heldt pressekonferanse med Trygve Slagsvold Vedum om at dei var samde om å starte regjeringsforhandlingar utan SV. Ifølgje TV 2s kommentator var det dei innleiande krava under sonderingane på Hurdalsjøen hotell som vart umogleg for SV å innfri.

Ap og SV var klare for regjeringsforhandlingar – men det var ikkje Sp, ifølgje Støre.

– Dei ville ha avklaringar på nokre nøkkelområde i politikken. Det var område vi ville ha komme til uansett. Det var nødvendig å gå dit før vi kunne byrje forhandlingar, sa Støre før han viste til Vedum for svar på kvifor det var så viktig med desse avklaringane allereie i starten av sonderingane og ikkje starte regjeringsforhandlingar med blanke ark.

Vedum ville verken svare på kva konkrete spørsmål han ville ha avklart eller gi noka utdjupande forklaring på kvifor det var så viktig å ta dei allereie i starten av prosessen.

– Ein kan ha ulike syn på prosess, men i botnen ligg det politiske realitetar. Dette gjekk tre vegar, eigentleg. Vi hadde avklaringar med kvarandre, og det var SV som trekte konklusjonen då dei såg dei politiske realitetane, sa han og hevda «det var ei breidde av saker» desse innleiande avklaringane handla om.

SV-leiar Audun Lysbakken seier sjølv i NRKs Debatten at både partiet hans og Ap var klare til å gå i forhandlingar med blanke ark.

– Vi ville forhandle om alt. Sp har hatt behov for å avklare ein del saker før dei kan gå dit. Det er mykje av utgangspunktet for at vi er der vi er i dag, seier Lysbakken.

