Rikslønsnemnda gav ikkje meir til Unio i Oslo

innenriks

Forhandlingsleiar for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, seier i ei pressemelding at ho er skuffa over rettsavgjerda, men samtidig ikkje overraska.

– Vi såg det same då nemnda behandla oppgjeret for KS førre veke. Heller ikkje der nådde ein fram. Av røynsle er det dessverre lite å hente når eit oppgjer først hamnar hos nemnda, seier forhandlingsleiaren.

Streiken i Oslo kommune starta 28. mai og omfatta mellom anna fagorganiserte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet.

7. juni vart streiken avslutta med tvungen lønnsnemnd fordi liv og helse ifølgje Arbeids- og sosialdepartementet stod i fare då det var for få sjukepleiarar på jobb i heimetenesta i Nordre Aker bydel.

Rikslønsnemnda har no fastsett lønnstillegga for Unios grupper i Oslo kommune, og dessutan sluttført resultatet i årets mellomoppgjer.

