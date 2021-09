Reelle regjeringsforhandlingar allereie i gang – held fram torsdag morgon

innenriks

Onsdag kveld blir det ein middag etter ein heseblesande dag på Hurdalsjøen Hotell. Det starta med at SV varsla at dei forlèt regjeringssonderingane, før Ap og Sp stadfesta at dei to partia går inn i regjeringsforhandlingar åleine.

Desse forhandlingane har allereie starta, opplyser sentralt plasserte kjelder i Ap og Sp til NTB.

– Reelle forhandlingar er godt i gang, seier ei kjelde i Senterpartiet.

Det er ikkje sikkert det blir reelle forhandlingar onsdag kveld, men dei vil bli tekne opp igjen torsdag morgon. Fleire påpeikar at det er ein litt glidande overgang mellom det som har vore sonderingar, men som no blir forhandlingar.

– Vi er klare for å ha ei god arbeidsøkt med Arbeidarpartiet i dagane som kjem, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen der han og Arbeidarpartiets leiar, Jonas Gahr Støre, kunngjorde at dei to partia startar regjeringsforhandlingar.

Både Vedum og Støre understreka onsdag at det er SV som blir den føretrekte budsjettpartnaren for den nye regjeringa, dersom dei blir samde i forhandlingane.