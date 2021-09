Prio-direktør trur på fredspris til Reportere uten grenser

innenriks

Tradisjonen tru la direktør Henrik Urdal i Institutt for fredsforsking (Prio) i vår fram ei liste med dei fem favorittane sine til å få årets fredspris. Denne er no gjennomgått og onsdag formiddag lagt ut igjen – med ny toppkandidat.

– Vi trur på ein pris til journalistar eller media, som openbert har vore eit viktig tema over tid. Ein verdig kandidat er då Reportere uten grenser, som har gjort og gjer eit svært viktig arbeid for å få betre regulering av nyheiter formidla på nett og overvaker drap og trakassering av journalistar, seier Urdal til NTB.

Han nemner at ein annan aktuell kandidat når det gjeld kampen mot falske nyheiter og for sikring av påliteleg informasjon, vil vere det internasjonale faktasjekk-nettverket IFCN.

Endå meir aktuelt no

Urdal trur på Reportere uten grenser (RFS) fordi dei òg oppfyller kriterium for ein pris til ytringsfridom, pressefridom og uavhengig journalistikk i verda, noko som ikkje minst er endå meir aktuelt etter utviklinga i Afghanistan.

– Sidan nominasjonane er levert innan 31. januar, kom Afghanistan for seint til å få nominert innatsen til enkeltreporterar der. Men ein pris til RSF kan vise til dette aktuelle området sjølv om han ikkje går direkte til dei, seier Henrik Urdal til NTB.

I gjennomgangen sin skriv Prio-direktøren at Komiteen for å verne journalistar (CPJ) òg kan vere ein kandidat. Den internasjonale gruppa samlar data om journalistar som har vorte angripne eller drepne, og fungerer som talsperson for journalistar i krise.

Ut med koronakandidat

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax er fjerna frå toppen av lista.

– I februar var det lovande taktar, håp om å få distribuert vaksinar til fattigare land ved å ha tilgang Covax. Det har i veldig lita grad skjedd, og då gjerne fordi rikare land har fullvaksinert sine eigne først. Covax kunne ha lykkast, men det har dei ikkje. Eg meiner dei ikkje har oppnådd nok til å få ein fredspris, seier Urdal.

Dermed seglar Reportere uten grenser opp på topp, som kandidat for innsatsen media gjer for å sikre allmenn tilgang til påliteleg informasjon.

Andre favorittar

Nummer to på lista er den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja, som i fleire år har vore nemnd. Prio påpeikar at dette er spesielt aktuelt etter at demonstrasjonane mot valet i Ukraina sommaren 2020 vart slått brutalt ned. Ikkjevaldelege demokratiske massemobiliseringar og protestrørsler som kan spele ei viktig rolle i å velte regime, er generelt ei sak som fortener fredspris.

På tredjeplass har Urdal no lagt til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og FNs klimasjef Patricia Espinosa, før fellespris til den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem og Palestinsk senter for menneskerettar.

Nummer fem på lista er òg ein gjengangar dei siste åra: kombinert Kina-relatert pris til den fengsla uiguren Ilham Tohti og demokratiforkjemparen Nathan Law Kwun-chung, studentleiaren som stod i front i Hongkong i 2014, men som til slutt måtte flykte etter innføring av nye lover i Hongkong.

(©NPK)