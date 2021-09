Politiet vurderer å gå ut med nye Tengs-opplysningar denne veka

innenriks

– Det er mogleg vi kan gå ut med meir informasjon i slutten av veka, men vi vil vente på fengslinga, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB, og held fram:

– Vi håpar å kunne gi litt meir substans i løpet av kort tid.

Politiet vil be om at den 50 år gamle mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, blir fengsla i fire nye veker når fengslingsperioden går ut fredag denne veka.

Fengslingsmøtet vil truleg bli torsdag. Ifølgje Soma kan det gå som ei kontorforretning, altså at partane ikkje møter fysisk i retten.

Vil krevje seg lauslaten

Den sikta nektar å ha noko som helst å gjere med drapa på dei to kvinnene.

Forsvararen til mannen, advokat Stian Kristensen, seier onsdag til NRK at mannen vil krevje seg lauslaten under fengslingsmøtet.

Kristensen seier òg både til NRK og TV 2 at han håpar at politiet går ut med fleire opplysningar om kva dei byggjer mistanken sin på.

Frå tidlegare er det kjent at eit DNA-spor står sentralt i mistankegrunnlaget mot mannen, men politiet har gått ut med få detaljar ut over det.

– Eg tenkjer at der vi har komne no, med alle dei spekulasjonane og rykta som går i media, og det eg karakteriserer som eit karakterdrap på klienten min, så ønskjer eg at politiet går ut med fleire opplysningar i forhold til det mistankegrunnlaget dei har, slik at allmenta kan få fleire opplysningar, seier Stian Kristensen til TV 2.

Soma stadfestar til NTB at han har snakka med Kristensen om kommunikasjon i media.

– Vi ønskjer å vareta openheitsprinsippet, men vi vil aldri fullt kunne oppfylle behovet media har for å få svar. Vi får mange konkrete spørsmål om detaljar som eg ikkje kan gå inn på av omsyn til etterforskinga, seier Soma.

Avbraut avhøyret

Den 50 år gamle mannen var tysdag i eit langt avhøyr med politiet på politihuset i Stavanger.

– Vi var innom fleire tema, men vi vart ikkje heilt ferdige utan at det ligg noko dramatikk i det. Vi fann eit eigna tidspunkt for å avslutte, og er samde om å halde fram avhøyret på eit seinare tidspunkt, seier Soma.

Avhøyret vil truleg takast opp att neste veke.

Forsvarar Kristensen sa tysdag til VG at mannen mellom anna vart stilt spørsmål rundt rørslene sine.

Soma vil ikkje gå inn på kva tema som vart tekne opp under avhøyret eller kva spørsmål politiet stilte.

– Han samtykte til å la seg avhøyre og samarbeid i den forstand at han svarer på spørsmåla han blir stilt, seier han.

