– Det er faren for at sikta kan forspille bevis ved ei eventuell lauslating som grunngir behovet for framleis varetekt. Politiet meiner òg at det framleis er skilleg grunn til mistanke om at sikta drap Birgitte Tengs, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

