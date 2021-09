Melby glad for at politiet droppar narkohund på skular

innenriks

Ifølgje NRK kom Politidirektoratet tysdag fram til at politiet heretter ikkje skal ha med seg narkotikahundar på skular, verken til demonstrasjon eller faktiske søk. Direktoratet har komme fram til at dei negative konsekvensane er større enn dei positive.

– Vi sluttar fordi vi har sett at det påverkar læringsmiljøet negativt. I tillegg fører det til stigmatisering av enkeltelevar når ein går inn i klasserom med søkshund, seier avdelingsdirektør Bjørn Eirik Vandvik i Politidirektoratet.

Kunnskapsminister og Venstre-leiar Guri Melby seier til NTB ho er veldig glad for at for «fornufta har sigra».

– Det er positivt at skulane og politiet samarbeider om å førebyggje kriminalitet, men dette må gjerast på andre måtar. På vegner av elevane i heile landet er eg glad for at det no blir sett punktum for denne praksisen.

