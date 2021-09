Lite optimisme om løysing for streikande kulturarbeidarar

innenriks

Torsdag er det gått fire veker frå kulturarbeidarar på teaterscener over heile landet gjekk ut i streik over ei usemje om pensjonsvilkåra. Då må partane møtast til tvungen mekling for å sjå om det er mogleg å komme til ei løysing.

Så sjølv om regjeringa endeleg har fjerna dei omfattande koronarestriksjonane, vil dei 15 største scenene landet over vere sterkt ramma av den pågåande arbeidskonflikten.

– Vi håpar sjølvsagt at vi skal få ei løysing. Det gjer såpass vondt no at desse teatera ikkje er ein del av gjenopninga, men vi gir oss ikkje på dette, seier forhandlingsleiar for NTL, Nora Hagen til NTB.

Rammar dei store

Det er teknisk tilsette på, bak og over scena, tilsette i verkstadene, i kostymeavdelingane og administrasjonen til teatera som er tekne ut i konflikten.

Allereie før helga varsla LO Stat at streiken vil bli trappa opp frå fredag dersom ikkje partane blir samde i den tvungne meklinga. Då vil 249 kulturtilsette til takast ut og i alt 805 tilsette over heile landet vil vere i streik.

– Dette uttaket er det største enkeltuttaket hittil og rammar dei store teatera ved at verkstadene vil stoppe opp, førebuingane til juleproduksjonane og til oppsetningar som skal på programmet til neste år vil bli ramma. Dessutan vil fleire scener måtte stengje heilt ned, forklarer forbundsleiar Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene.

Blant fleire teater som risikerer å måtte stengje ned drifta, nemner Røsjø Teater Innlandet, Turnéteateret i Trøndelag og dansekompaniet Carte Blanche. Carte Blanche skal etter planen ha premiere i Antwerpen fredag kveld, men blir hardt ramma dersom streiken blir utvida.

Gode på omstilling

– Dei fleste teknikarar vil bli sende heim dersom det blir vidare streik, men vi har tenkt å gjennomføre heile turneen på dei tre spelestadene som planlagd, seier direktør Tone Tjemsland i Carte Blanche til NTB.

Etter to oppsetningar i Antwerpen, skal Carte Blanche vidare til Brugge i Belgia og i franske Forbach. Tjemsland forklarer at dei fleste teknikarane og heile administrasjonen i dansekompaniet blir teken ut i streiken, men dansarane ikkje er omfatta. Med støtte frå leiinga vil verksemda prøve å halde oppe som normalt.

– Vi er gode på å omstille oss, så vi satsar på å gjennomføre, seier Tjemsland.

Ulike pensjonsvilkår

Ifølgje LO gjekk dei tilsette i 2016 med på ei mellombels pensjonsordning for å sikre økonomien og berekrafta til institusjonane. LO hevdar dette skjedde i samforståing med arbeidsgivarane om ei ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Ifølgje dei tilsette får kvinner og menn ulik pensjonsutbetaling med dagens ordning, og dei krev derfor ei justering slik at utbetalinga blir lik. Arbeidsgivarane vil gå for det dei kallar ein hybridpensjon.

– Vi håpar verkeleg dei er klare til å innfri løfta sine. Vi registrerer at det ikkje har vore noko særleg rørsle, så vi har førebudd oss på at vi skal stå i dette ei stund framover, seier Røsjø til NTB.

Arbeidsgivarforeininga Spekter har tidlegare svart at krava til dei organiserte kan vere i strid med lova og at det kan utgjere ein skatterisiko for mottakarane. Leiar Anne-Marit Bratten avviser påstanden om at dagens ordning er kjønnsdiskriminerande og inneber eit løftebrot.

– Eg synest det er trist og alvorleg at LO set fram usanne skuldingar om løftebrot. LO veit svært godt at einaste årsak til at arbeidsgivarane i 2016 gjekk med på at ordninga skulle vere mellombels, var at det då gjekk føre seg lovgivingsprosessar knytt til privat tenestepensjon. Det har ikkje skjedd nokon vesentlege endringar i dette regelverket, og situasjonen har dermed ikkje endra seg, seier Bratten.

Heile landet

Den varsla opptrappinga av streiken frå fredag inneber at ytterlegare ni blir tekne ut i streik ved Den Nationale Scene. I alt 51 blir tekne ut ved Den Norske Opera og Ballett, 16 ved Det Norske Teatret, 25 ved Nationaltheatret, 35 i Kilden-Kristiansand Symfoniorkester, og 26 ved Kilden Teater og Konserthus.

I tillegg blir 22 tekne ut ved Trøndelag Teater, 16 ved Oslo Nye Teater, 14 ved Hålogaland Teater, 7 ved Teater Innlandet, 11 ved Carte Blanche, 5 ved Det Vestnorske Teateret og 12 ved Turnéteatret i Trøndelag.

Dermed vil i alt 805 fagorganiserte vere tekne ut i streik frå fredag.

