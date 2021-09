KS meiner det er viktig å lære av rapporten frå Gjerdrum-utvalet

innenriks

Direktør for samfunn, velferd og demokrati, Helge Eide, i kommuneorganisasjonen KS seier til NTB at det ikkje er naturleg at dei kommenterer det som står i rapporten, som vart lagt fram onsdag.

Det han likevel kan seie, er at det blir viktig å lære av han.

– Kommunar har ei svært sentral rolle i å førebyggje og handtere kriser, naturkatastrofar og helsehendingar i Noreg, seier Eide.

– Vi forventar at den nye regjeringa og Stortinget løftar flaum- og skredsikring ved å sørgje for tilstrekkeleg økonomi til å byggje kapasitet og kompetanse for klimatilpassing, og samtidig vedvarande finansiering for både reparasjon og førebyggjande tiltak mot flaum og skred, legg han til.

Ti personar mista livet, mange hus vart øydelagde og mange personar er framleis sterkt ramma etter leirskredet som gjekk på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020.

(©NPK)