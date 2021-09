Gjerdrum-utvalet: Uklart kven som hadde ansvar for sikring av Tistilbekken

innenriks

Utvalet meiner det er eit viktig spørsmål, som må avklarast nærare, skriv dei i delrapporten som vart levert onsdag.

Utvalet meiner likevel at det bør setjast i verk erosjonssikring der ein oppdagar pågåande erosjon i område med dårleg stabilitet, nær busetnad og infrastruktur.

– Det er likevel ikkje openbert kven som skal ha ansvaret for at det blir gjort, og kven som skal bere kostnadene. Det er heller ikkje openbert korleis ein tidsnok skal oppdage kvar det er størst behov for slik erosjonssikring. Utvalet vil komme tilbake til desse spørsmåla i NOU-en, skriv dei.

Utvalsleiar Inge Ryan har tidlegare presisert at dei ikkje har mandat til å fordele skuld eller erstatningsansvar.

