Fagforbundet skuffa over brotet i regjeringssonderingane

innenriks

Ei ny regjering må vende seg til SV for å få gjennom statsbudsjettet, og det må jobbast for å få på plass ei raudgrøn fleirtalsregjering i løpet av perioden, skriv forbundet i ei pressemelding onsdag.

– Ei slik regjering vil best vareta våre medlemmers interesser, seier leiar Fagforbundet Mette Nord.

– No vil vi i samarbeid med dei tre partia, og ei ny regjering, jobbe for å få gjennomslag for våre viktigaste krav. Vi vil få ned forskjellane i samfunnet, stoppe privatiseringa av velferdstenestene, løyse deltidskrisa og sikre folk heile og faste stillingar – og dessutan presse på for at vi skal få eit rettferdig grønt skifte, seier Nord.

Fagforbundet organiserer nærare 400.000 arbeidstakarar i offentleg og privat sektor.

